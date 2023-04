Alunos do IFMS planejavam ataque contra colegas LGBTQIAP+

Pelo menos três alunos, todos adolescentes, planejavam um ataque ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Coxim, a 251 quilômetros de Campo Grande. O ataque estava “marcado” para a quarta-feira (5), mesmo dia do ataque a creche em Santa Catarina.

O planejamento do crime foi realizado por meio de um grupo de whatsapp. A polícia civil descobriu o plano na semana passada, e logo em seguida os agentes pediram busca e apreensão dos celulares dos alunos suspeitos.

Com o pedido de busca e apreensão pela Justiça, a polícia confiscou os celulares dos adolescentes e foi confirmado que eles planejavam o ataque. A maioria das mensagens comprova que os alvos eram pessoas pertencentes a comunidade LGBTQIAP+.

Os pais dos alunos envolvidos foram informados que eles ficarão afastados por 15 dias, porém o afastamento poderá ser prolongado conforme o andamento das investigações. O 5° BPM (Batalhão da Polícia Militar) colocou a Força Tatica, ou seja, policiais de elite, para fazer a segurança do local.

Reincidente

Um dos alunos que ameaçou o ataque ontem, já é reincidente nesse tipo de caso. Em 2021 ele mandou áudios com ameaças de massacre na maior escola estadual do município, a Padre Nunes.

Posicionamento

O IFMS emitiu nota ontem sobre o caso na unidade de Coxim. A nota, assinada pela reitora Elaine Cassiano e pela diretora-geral da unidade, Angela Kwiatkowski, também traz as medidas institucionais já adotadas e as que ainda serão tomadas em relação ao caso.

Confira a nota na íntegra:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) vem a público prestar esclarecimentos sobre o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Polícia Civil em virtude de uma suposta ameaça compartilhada por estudantes do Campus Coxim em um grupo de WhatsApp, com cunho de violência à vida de pessoas da comunidade acadêmica da instituição.

A primeira medida adotada pelo campus foi o afastamento preventivo de tais estudantes da rotina escolar, que passaram a cumprir atividades letivas em Regime de Exercício Domiciliar, sendo os pais e/ou responsáveis previamente informados. A próxima ação institucional será a instauração de Comissão Disciplinar Discente, concomitantemente à investigação que já está sendo realizada no âmbito da Polícia Civil.

O IFMS esclarece ainda que solicitou à Polícia Militar que realizasse rondas na região onde está localizado o Campus Coxim nos dias 5 e 6 de abril, como medida preventiva e para assegurar a segurança de todos que estudam, trabalham ou visitam o local. Por tratar-se de uma instituição pública federal, a medida foi informada à Polícia Federal.

Sobre o funcionamento do campus, informamos que o prédio estará fechado a partir da próxima sexta-feira,7 (feriado da Paixão de Cristo), retornando às atividades letivas e administrativas na quarta-feira, 12, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico 2023, devido ao feriado de aniversário do município de Coxim.

Por fim, o IFMS reforça ser uma instituição pública que tem a missão de promover a educação de excelência, prezando pela segurança e o bem-estar de seus estudantes e servidores, e repudia qualquer ato de violência ou ameaça à vida de todo e qualquer cidadão.

