FFMS aponta ter 21 equipes para disputar Estadual sub-17

O Congresso Técnico para decidir o regulamento e a tabela do Campeonato Estadual sub-17 está confirmado para a próxima terça-feira (19). De acordo com informações do site Esporte MS, a Federação de Mato Grosso do Sul (FFMS) aponta que a data foi confirmada após uma reunião do Arbitral para definir a tabela da competição.

De acordo com informações do diretor de competições, Marcos Tavares, revelou ter 21 equipes com a documentação em dia. Segundo o levantamento da FFMS, nove equipes estarão se apresentando pela primeira vez na competição estadual sub-17.

Prováveis equipes novatas que estão aptas, segundo a FFMS.

Clube Atlético São Gabriel

MS Fênix Futebol Clube

Sociedade Esportiva Indígena Terena

AEFA de Dourados

ATAFF

D9 Futebol Clube

Paranhos Futebol Clube

Clube Atlético Camapuã

Pinheiros de Ribas

Equipes que são participantes do estadual sub-17

Operário

Náutico

Grêmio Santo Antônio

Novo

Vitória

Moreninhas

Seduc

Corumbaense

Costa Rica

Serc

Coxim

Três Lagoas

Operário Caarapó

Seart

Ponta Porã

Pontaporanense

Maracaju

