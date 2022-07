Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O céu desperta seu lado ambicioso e incentiva você a investir toda sua energia na carreira e nas oportunidades de brilhar. Vai querer o sucesso e usará toda determinação ariana para alcançar seus objetivos. Com Marte na Casa das Finanças, todo seu empenho no trabalho também pode render uma promoção ou um aumento de salário. Você também pode investir em um negócio próprio e lucrativo: se estiver tudo certo e planejado, vá em frente. No amor, você saberá bem o que quer e vai escolher a dedo seus pretendentes. Na união, lutem juntos pelos projetos em comum e evite cenas de ciúme. Fuja de discussões.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender de iniciativa e determinação, você já está a meio caminho de conquistar tudo que deseja. A Lua na Casa 9 também desperta sua curiosidade e vontade de aprender. Bom momento para investir nos estudos e buscar cursos que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento na profissão. Fase muito promissora para quem trabalha com animais, Justiça, agência de viagens e produtos importados. Na conquista, você vai buscar alguém que tenha projetos e valores parecidos com os seus. Se encontrar, vai ser paixão na certa. Boa sintonia na união. Invista na sedução e surpreenda seu amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde para você colocar em prática as mudanças que deseja. É um bom momento para encarar os desafios, assumir as rédeas dos problemas e tomar decisões que possam resolver de uma vez por todas uma preocupação. Você terá a chance de cortar o mal pela raiz e de virar o jogo a seu favor. Doe as coisas que você não usa mais e abra espaço em sua vida para coisas novas. No amor, uma relação em crise vai exigir reflexão e atitude. Vocês podem se entender ou romper de vez. Já na paquera, você vai atrair como ímã.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Lua e Marte ocupam Casas que incentivam as parcerias e como estão em perfeita sintonia, os astros indicam que você pode ter resultados incríveis se trabalhar em conjunto com seus colegas. Some forças com quem tem ideais e objetivos parecidos com os seus, pois juntos vocês chegarão mais longe e mais rápido. Ótimo momento para iniciar uma sociedade: vá em frente. No campo afetivo, pode pintar paixão por alguém da turma e a atração tem tudo para render um romance. Se você já vive uma relação estável, pode contar com doses extras de paixão, sedução e companheirismo. Não deixe nada atrapalhar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai colocar o trabalho como prioridade absoluta nesta terça-feira, ainda mais se souber que existe uma chance de conquistar uma promoção. Com Marte na Casa 10, você vai se desafiar com muita garra e determinação e não não vai se contentar com menos do que o primeiro lugar em tudo que fizer. Aposte na disciplina, organização e perseverança para alcançar seus objetivos. Apenas lembre-se de preservar a sua saúde também. Forte atração por alguém do trabalho e, se estiver a fim, você usará todo seu poder de sedução. A dois, lutem juntos pelos projetos do casal e apoiem um ao outro.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer mais fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas mais chatas. Você vai esbanjar entusiasmo e vai contagiar os colegas com seu bom humor. Também contará com muita criatividade e pode ter ótimas ideias para deixar o trabalho mais produtivo e até lucrativo. Agarre as oportunidades de aprender e se aperfeiçoar. Invista nos estudos e na troca de experiências com colegas que já ocupam cargos que você almeja. Cheia de charme e simpatia, você vai arrasar corações na paquera, com chance até de viver uma paixão à primeira vista. Fase sedutora e romântica a dois.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Bom dia para colocar em prática um projeto que você guarda na gaveta há bastante tempo, algo que sempre quis fazer e não tinha grana ou oportunidade. Os astros também dão sinal verde para quem planeja mudar de casa, de emprego ou iniciar alguma reforma no lar. Apenas planeje os gastos direitinho e evite extravagâncias para não faltar grana no final. Família e romance vão dividir sua atenção à noite. Parentes podem implicar com seu relacionamento, não aceite intromissões. Júpiter abençoa a vida conjugal e Marte esquenta bastante o clima na intimidade. Que tal sair da rotina e fazer um programa só a dois?

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua chega à sua Casa da Comunicação e acentua a sua habilidade de dialogar e convencer as pessoas. Isso deve beneficiar todos os setores da sua vida. No trabalho, você saberá vender o seu peixe como ninguém. Pode fazer ótimos acordos, principalmente se você atua no comércio ou com atividades que exigem boa lábia. Troque ideias com colegas, principalmente à tarde: pode fazer parcerias muito vantajosas. Boa fase para se declarar a alguém e iniciar um namoro. Ou, se você já namora, para falar em casamento. Só evite abordar assuntos polêmicos à noite, fuja de atritos e mal-entendidos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O desejo de comprar algo especial, saldar suas dívidas ou realizar um sonho de consumo incentivará você a arregaçar as mangas e trabalhar em dobro para aumentar seus ganhos. Terá que ralar um bocado ou até arranjar um segundo emprego, mas você contará com determinação em dobro para alcançar seus objetivos. Pode até liderar os colegas em um trabalho em equipe e, se isso acontecer, todos sairão ganhando. Só cuidado para não torrar toda grana com supérfluos, hein! Não é para esbanjar. À noite, seu charme será irresistível e Júpiter abençoa conquistas e romances. Não deixe o ciúme atrapalhar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros enviam ótimas vibrações para o seu signo e anunciam um período de muita sorte e grandes conquistas. No trabalho, além de explorar a sua criatividade, você deve motivar os colegas e usar toda sua perseverança capricorniana para chegar aonde deseja. A Lua destaca seus pontos fortes e ajuda você a usar seus talentos para se destacar em tudo que fizer. Noite tensa em família: controle suas reações. No campo sentimental, a paixão está no ar e pode pegar você de jeito nas paqueras. Quem já vive um relação séria pode contar com momentos ainda mais quentes e apaixonados. Abuse da sedução.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa 12 indica que você deve agir com muita discrição no trabalho. Evite confiar demais nas pessoas ou contar com o apoio dos colegas. Prefira cuidar das suas tarefas a sós e sem comentar seus planos. Se tiver que contar com a ajuda de alguém, busque alguém da família. Ótima fase para quem trabalha em casa ou em um negócio com parentes. Aliás, familiares também podem dar uma força para você numa conquista amorosa. À noite, procure ter cuidado com fofocas e mal-entendidos. Cuidado para não falar mais do que deve. Melhore o diálogo na união.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje você vai se concentrar em atingir suas metas e realizar alguns dos seus maiores sonhos para o futuro. No trabalho, terá mais fácil encontrar aliados e você pode agir em equipe para conquistar seus objetivos. Estimule a troca de ideias, pois isso pode estimular sua criatividade e render soluções incríveis para agilizar as tarefas e chegar mais rápido aonde deseja. A Lua na Casa 11 aumenta sua popularidade com amigos e ajuda a se enturmar com gente nova. Também pode animar as coisas nas paqueras. Quem já tem seu par vai mostrar que é parceira para o que der e vier. Só não seja possessiva, ok?