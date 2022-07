Um jovem de 26 anos, foi preso na noite de ontem (11), transportando 73 quilos de maconha, em carroceria de um veículo, na MS-395, em Santa Rita do Pardo, município localizado a 244 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o rapaz disse que receberia R$ 3 mil para levar os entorpecentes até o interior de São Paulo.

Conforme relatado pelo Jornal da Nova, os policiais realizavam uma fiscalização na MS-395, quando abordaram um veículo de modelo VW/ Saveiro de cor branca, com placas de Campo Grande, conduzido pelo jovem de 26 anos. No momento do flagrante, o rapaz apresentou nervosismo em suas respostas, levantando suspeitas os policiais, que decidiram realizar uma vistoria na carroceria do veículo, onde foram encontrados 97 tabletes de maconha. Após pesar os entorpecentes, foram totalizados, 73 kg de maconha.

Segundo o jovem, disse que receberia R$ 3 mil para levar os entorpecentes até Mogi Mirim (SP). ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil do município para registro do crime como tráfico de drogas.

