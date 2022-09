Centenário do prédio Mello e Cáceres traz atrações nesta semana

A abertura da comemoração ao Centenário do prédio Mello e Cáceres acontece nesta quinta-feira (22), com apresentações da banda do Comando Militar do Oeste, da Orquestra Jovem Sesc Lageado e do Coral Sesc Lageado. Também será possível conferir um Videomapping na fachada do prédio, com projeção de Rafael Mareco, que narra a história do local, por meio de imagens. O evento inicia às 18h, no prédio do Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2270.

No Cine Sesc desta quinta-feira (22), será exibido, em parceria com a Aliança Francesa, o drama Maki’la, dirigido por Machérie Ekwa e gravado na República Democrática do Congo, em 2018. A sessão começa às 19 horas, com classificação indicativa de 16 anos.

Sexta

A programação da sexta-feira (23) contará com a apresentação de um minidocumentário sobre a história do prédio e a roda de conversa “Patrimônio Histórico e Arquitetura” com participação de André Samambaia, João Santos e Mauro Abdala.

Além disso, a parceria entre o Sesc Cultura e o 23º ProLer, vão realizar às 19 horas, uma apresentação cênica em homenagem ao poeta Emmanuel Marinho. A performance é baseada no livro O Poema Secreto de S.J, obra que será lançada na ocasião, via FIP (Fundo de investimento a Produção Artística Cultural de Dourados), após 30 anos guardada.

Sábado

No sábado (24), às 15h, será ministrada a oficina artística para crianças, a partir de 05 anos, acompanhadas do responsável. O tema da oficina é “Pintura de Ipês”, em uma homenagem ao início da estação florida. Para participar, basta levar os seguintes materiais: 1 tela 30 x 40cm ou aprox.; 1 pincel fino; 4 cotonetes.

A semana cultural se encerra com o Sesc Seresta, às 18 horas, com apresentação de Magron Escobar. O show apresenta versões acústicas de chamamé, guarânia, polca, rasqueado, cumbia, bolero e baladas românticas. Na ocasião, o café do Sesc estará aberto ao público.

