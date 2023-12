Indústria de MS gerou mais de 9,5 mil vagas de emprego em 2023

O setor industrial de Mato Grosso do Sul foi responsável pela abertura de 525 postos formais de trabalho em julho, resultado de 7.851 contratações e 7.326 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial Fiems. Já no acumulado de janeiro a julho, são 9.541 vagas abertas pela indústria, resultante de 60.641 contratações e 51.100 demissões, alcançando uma participação de 35% do total de vagas abertas no Estado no período indicado.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de julho foram: obras de infraestrutura (+388), abate de bovinos (+178) e extração de minério de ferro (+119).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a julho foram: obras de infraestrutura (+3.476), instalações e serviços especializados para construção (+1.214), abate de bovinos (+1.212), fabricação de álcool (+1.039), construção de edifícios (+419), atividades de apoio à extração de minério de ferro (+416), fabricação de celulose (+250), curtimento e outras preparações de couro (+221), fabricação de açúcar (+220), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+185), extração de minério de ferro (+150), coleta de resíduos (+122), instalação de máquinas e equipamentos industriais (+114) e usinagem, tornearia e solda (+106).

“O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou julho de 2023 com o total de 151.894 trabalhadores empregados, indicando, até aqui, um aumento de 6,7% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 142.353 funcionários”, afirmou Ezequiel Resende, destacando que a atividade industrial responde por 24,3% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul. O setor fica atrás apenas de Serviços, que emprega 237.677 trabalhadores com participação equivalente a 38,1%.

Leia mais: Setor industrial ofereceu quase 2 mil novas vagas de emprego formal

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.