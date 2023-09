35ª Noite da Poesia traz a escritora gaúcha Martha Medeiros à Campo Grande

Encontro irá reunir escritores e leitores para um bate-papo sobre arte e sociedade

Lançado em agosto deste ano, “Conversa na Sala” é o livro mais recente de uma das escritoras mais populares do Brasil, Martha Medeiros. O título cai como uma luva para traduzir a essência da “35ª Noite da Poesia – Conexões Culturais”, que será realizada hoje, às 19h, no auditório da OAB/MS. O evento promoverá o encontro da artista com o público sul-mato-grossense. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla.

“Realmente, acredito que o título do meu novo livro resume bem o que quero falar. É uma conversa presencial, onde cada um olha no olho do outro e faz uma leitura, não só do que está sendo dito, mas do corpo, ver as pessoas rindo, o brilho no olho, sentir o tom de voz”, avalia a escritora que, embora não descarte a utilidade da tecnologia, reconhece que “estamos perdendo muito isso, porque estamos sempre com pressa e acaba que a gente se relaciona mais por WhatsApp ou por outras redes sociais. Tudo isso torna a conversa muito empobrecida. Então, acho que uma conversa presencial é sempre mais rica e é isso que eu quero compartilhar com o público campo-grandense”. Pela primeira vez em Campo Grande, Martha Medeiros é apreciadora dos encontros mais intimistas, como uma conversa na sala. Momentos que, ao contrário da correria do mundo digital, pedem uma pausa e um contato presencial, olho no olho. Ambiente que ela espera que seja criado durante as horas que estiver por aqui.

Ação da UBE

Lucilene Machado, escritora, presidente da UBE, doutora em Literatura e professora da UFMS, explica a relevância do evento, que pretende reunir, em um só lugar, escritores importantes do Estado e pessoas interessadas por literatura. “‘Conexões Culturais’ é uma ação da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, que está dentro de um projeto maior, que é a ‘Noite da Poesia’, que este ano completa sua 35ª edição. Apesar desta relação imediata com a ‘Noite da Poesia’, trata-se de uma ação diferenciada, ou seja, não se trata exatamente de celebrar os 35 anos do projeto, isso se dará em 15 de outubro, e sim proporcionar aos escritores de Campo Grande o contato mais próximo com escritores relevantes no panorama editorial brasileiro”, detalha Lucilene que, ao lado da poeta Diana Pilatti, estará na mediação do evento.

a sala, para além do público e da própria Martha Medeiros, a poesia é uma figura que tem poltrona de destaque no encontro. O ineditismo de pisar em terras pantaneiras e o caráter do próprio evento foram dois grandes propulsores que fizeram a escritora aceitar o convite, mesmo com uma agenda já cheia de compromissos.

“Eu aceitei o convite justamente porque eu nunca fui a Mato Grosso do Sul, estou aceitando realmente convites de lugares onde eu nunca estive, para ter a oportunidade de conhecer melhor o Brasil e, também, porque o evento se chama ‘Noite da Poesia’”, confidencia a artista que, na maior parte do tempo é lembrada pelos seus trabalhos com crônica. “As pessoas me conhecem mais como cronista do que como poeta, e vai ser bacana, sabe? Conversar um pouco sobre poesia, e, volto a dizer, a gente está vivendo uma vida tão acelerada, tudo tão rápido, imediatista, que puxar um pouco a conversa para o lado do poema, da importância dos versos e de nos emocionarmos, da importância da palavra na nossa vida, tudo isso acho vai ser muito bem-vindo.”

Adepta da simplicidade e sem ares cerimoniosos, Martha vai compartilhar como transforma a vida em literatura. Não à toa é reconhecida como uma das escritoras mais influentes do país. Trabalho que há décadas executa com maestria, como colunista de um dos principais jornais gaúchos, o “Zero Hora”, e principalmente nos mais de 30 livros publicados. “Acabei de fazer 62 anos e as pessoas falam muito de etarismo e tal. E é engraçado, nunca me senti tão produtiva, satisfeita com a estrada percorrida. Já são 30 anos como colunista de jornal, quase 40 anos que comecei com a poesia. Tanta gente surge e desaparece e, de repente, a minha carreira foi construída, pouco a pouco, mas, de uma maneira muito sólida. Hoje, vejo que consegui essa maravilha, que é a fidelização do leitor. Estou muito satisfeita e ainda com muitos planos, claro, porque a estrada continua. O meu momento atual é o da maturidade. Também quero conversar sobre isso com o público de Campo Grande.”

Aos ansiosos ou curiosos de plantão que queiram conhecer mais a vida pessoal e a agitada agenda da escritora, fica aqui o convite para acessar o Instagram (@realmarthamedeiros).

A 35ª Noite da Poesia – Conexões Culturais é um evento realizado pela UBE – União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul. O evento conta com apoio da Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande e da Prefeitura Municipal de Campo Grande e produção da MKT Produções. Informações via redes sociais (@ube.ms ou @mktproducoeseventos).

SERVIÇO: Em Campo Grande, Martha Medeiros estará na 35ª Noite da Poesia – Conexões Culturais. Sábado (16), às 19h, no auditório da OAB, que fica na Av. Mato Grosso, 4.700. Entrada gratuita – ingressos limitados pelo Sympla.

