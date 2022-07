Série B do estadual de MS poderá ter nove equipes, diz FFMS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) deverá publicar um edital até o próximo dia 30 deste mês. Esse documento é um chamamento dos times que estão interessados em participar do Campeonato Estadual da Série B de 2022. O campeonato dá direito a duas vagas para a elite do campeonato estadual para 2023.

De acordo com o site Esporte MS, a competição precisará ser disputada a partir de fevereiro, visto que o calendário brasileiro será fechado em novembro, por conta da Copa do Mundo no Qatar, que será dia 21 de novembro.

Segundo a FFMS, o campeonato estadual de Mato Grosso do Sul deverá começar no dia 4 de janeiro. Serão 16 vagas para disputa da elite estadual.

As novidades na segunda divisão estão por conta das liberações dos times do Corumbaense e Maracaju. A equipe do Corumbaense é a que mais tem interesse em participar da competição e até fez uma consulta no Tribunal de Justiça Desportiva, sendo favorável a sua liberação. Já o time de Maracaju depende de apoio financeiro para entrar na disputa.

Os possíveis participantes do Campeonato Sul-Mato Grossense da Série B.

Três Lagoas FC

Novo

Náutico

Pontaporanense

Ivinhema

Operário AC Caarapó

Ceart

Corumbaense

Maracaju

