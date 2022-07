Banda Visalia volta aos palcos com evento especial de revival pós-COVID

Além de tocar covers e canções autorais, os rapazes se preparam para lançamento de novo EP

Por Méri de Oliveira – Jornal O Estado

O sábado (16) será marcado com o retorno de uma das bandas mais promissoras da cena musical em Campo Grande: a Visalia, que estava em hiato desde 2019, quando seus integrantes tocaram juntos pela última vez, e vai fazer um revival com sua última formação e três guitarras no palco, no Garagi, a partir das 21h30. A reportagem do jornal O Estado foi conversar com o vocalista Kaio Espíndola e traz mais informações sobre esse retorno.

Formada no ano de 2016, a banda tem origem na Capital e é composta por Kaio Espíndola, Matt Souza, Gabriel Antoniolli, Lucas Mariano e Terik Bazzo, lançou o primeiro single, “A Salvação”, já em 2017 e, dois anos depois, em 2019, veio o EP “Escarlate”, ambos disponíveis em todas as plataformas digitais.

Segundo o vocalista, Kaio Espíndola, a banda surgiu de amizades muito fortes e consolidadas. “Alguns de nós nos conhecemos há mais de dez anos; eu e o Matt começamos tudo mas a banda teve seu ‘click’ quando encontramos o atual baixista Lucas Mariano, que trouxe em seguida seu amigo Marcos para a banda, é realmente único encontrar pessoas que simplesmente fluem na música, sabe? Depois com a entrada do Gabriel e do Terik nas guitarras, e o Marcos nos acompanhando nesse show tão especial hoje temos uma formação, a meu ver, perfeita”, explica.

Hiato

Assim como no resto do mundo, os tempos de COVID-19 não foram fáceis para os fãs de rock em Campo Grande, dada a suspensão de eventos em geral e a impossibilidade de frequentar shows e eventos culturais em geral. Os integrantes da Visalia não tocam juntos desde 2019, quando por projetos pessoais fizeram uma pausa e, em seguida, inevitavelmente, por causa também da pandemia de COVID-19, deixaram amigos e fãs com saudade.

Sobre essa pausa pandêmica, Kaio comenta: “Imagino que a pandemia causou isso em muitos artistas/músicos, subestima-se muito o efeito [negativo] de não poder exercer aquilo que te preenche. Nós simplesmente amamos tocar juntos e compartilhar isso com quem quiser. Esse período nos fez valorizar ainda mais o que se pode criar, seja em música e outras artes, estamos ansiosos para finalmente – de pois de anos – podermos ter isso novamente”.

O vocalista ainda complementa, contando o que os motivou a voltar. “Percebemos que é algo que simplesmente nos faz bem, e nos une como seres humanos que criam juntos, queremos poder apreciar isso e compartilhar com quem quiser, é um grande prazer poder ter o privilégio de criar arte com pessoas tão incríveis.”

Show revival

Com isso, para os fãs da Visalia, a notícia é boa, já que a banda pretende trazer para o palco não só os covers de suas principais referências, como Muse, Fresno, 30 Seconds to Mars, Strokes, Scalene, Supercombo, além de bandas clássicas, mas também as músicas autorais do EP “Escarlate”, durante o show, além da participação das bandas Mad Men Convoy e Sundae, que vão abrir a noite. “Nossa expectativa é poder ter esse momento especial junto de amigos muito queridos, tanto na banda como na cidade, esperamos poder curtir e estar 100% entregues e presentes no show”, adianta Kaio.

Além de muita música, as primeiras 60 pessoas que chegarem receberão um “wellcome drink”. O evento conta ainda com sorteio de uma tatuagem e outras surpresas. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, link na bio do Instagram @ visaliarock.

Planos

Para os próximos meses, a ideia é produzir mais. “Após o revival estamos com alguns planos, com certeza mais shows estão inclusos, mas temos a gavação de novas músicas para um novo EP muito em breve, com novos e antigos parceiros, alguns shows pontuais e muito amor pelo que fazemos a cada novo passo”, dispara Kaio.

Onde encontrar

A banda Visalia pode ser encontrada no Instagram como @visaliarock e o contato para shows é (67) 99885-6790.

SERVIÇO

: Show revival será realizado sábado (16), a partir das 21h30, no Garagi Show’s e Eventos, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 881, Coronel Antonino. Ingressos do 2º Lote custam R$ 20 e podem ser adquiridos por meio do link: https://l.instagram. com/?u=https%3A%2F%2Fwww.sy mpla.com.br%2Fvisalia-revival_15 85956&e=ATPaYbkv1l1P2gNRSj7qTcTi9-2Gsleo2m3Qa8a5GBG6mI 9CpGXOpBr84AM_mXnzqEA8_ dpmsZLCO-i8NxClQ&s=1.

