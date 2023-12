China e Macau irão transmitir programas chineses em língua portuguesa

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) está se unindo à China continental em uma iniciativa ambiciosa para compartilhar programas de televisão produzidos na China com os países de língua portuguesa (PLPs), traduzindo e dublando esses programas em português para os canais locais.

Essa colaboração é parte de um projeto lançado recentemente, com o objetivo de contar de forma mais abrangente as histórias da China e da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, proporcionando ao público dos PLPs uma oportunidade de aprender sobre a rica cultura chinesa e seus mais recentes desenvolvimentos.

Ho Iat Seng, chefe do Executivo de Macau, destacou a importância dessa iniciativa. Segundo ele, ela contribuirá significativamente para que Macau cumpra seu papel como uma plataforma de intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa. Além disso, facilitará a entrada de filmes e programas de televisão em língua chinesa nos mercados internacionais, criando novas oportunidades para a indústria cinematográfica e televisiva na Grande Área da Baía.

A iniciativa abrange sete canais de televisão provinciais e plataformas de nova mídia na China continental, além de seus sete homólogos em Hong Kong e Macau, que começarão a transmitir obras audiovisuais de alta qualidade, destacando o desenvolvimento da Grande Área da Baía a partir deste mês.

Essa colaboração também promoverá a exposição dos programas de televisão de Macau na rede do Delta do Rio das Pérolas, na vizinha província de Guangdong, proporcionando aos espectadores uma visão da cidade, onde múltiplas culturas coexistem, com a cultura chinesa como elemento dominante.

Ho Iat Seng enfatizou que esta mudança marca uma nova fase de desenvolvimento para a indústria de cinema e televisão de Macau, abrindo portas para uma maior integração com o desenvolvimento nacional e promovendo a construção da zona de cooperação aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin, na cidade de Zhuhai, na Província de Guangdong.

Com informações da XINHUA Agency News