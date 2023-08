Equipes de MS avançam na Taça Brasil Sub-8 de futsal e se enfrentam nesta quinta-feira (10)

A Associação Atlética Pelezinho e AAEP/Bayern, as duas equipes que representam o Mato Grosso do Sul na Taça Brasil de Clubes Sub-8 de Futsal Masculino – Divisão Especial,se enfrentam, nesta quinta-feira (10), em duelo pelas quartas de final. A partida está marcada para 16h45 (horário local),no no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande.

O Pelezinho chega às quartas de final com 100% de aproveitamento e com a segunda melhor campanha geral até o momento, entre 12 clubes. Pelo grupo A, a equipe de Campo Grande bateu o Abilio Nery Esporte Clube/AM (6×0), a Associação Atlética Balsas Futsal/MA (5×2) e o Benfica Futsal Clube/PB (3×2), passando em primeiro lugar.

Já a AAEP/Bayern terminou na terceira posição do grupo C e avançou por ter melhor índice técnico entre os terceiros colocados. O time de Bodoquena estreou com derrota para o Clube do Remo/PA (5×3), depois venceu o Círculo Militar de Fortaleza/CE (7×3) e sofreu outro revés pela última rodada da etapa classificatória, nesta quarta-feira (9), diante do Sãojoseense/Carvalhos/PR (4×7).

Essa é a primeira edição da Taça Brasil Sub-8 de futsal. E o campeonato está sendo organizado pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), a competição inédita conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para a realização do campeonato, foram investidos R$ 62 mil do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos). O recurso foi repassado à FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul).

Também pelas quartas, enfrentam-se Centro de Treinamento Bugre do Oeste (SC) x Fluminense Football Club (RJ), às 13h; Sãojoseense/Carvalhos (PR) x Sport Club do Recife (PE), às 14h15 e Benfica Futsal (PB) x Clube do Remo (PA), às 15h30. Todas as partidas terão transmissão ao vivo pelo canal da CBFS TV no YouTube disponível no link: https://www.youtube.com/@CBFSTV/streams

A competição teve início na segunda-feira (8) e até o momento teve 18 jogos, com 134 gols marcados (média de 7,44 por partida). A final acontecerá no sábado às 10h.

Serviço

O Ginásio Guanandizão está localizado na Travessa do Touro, 130 – Vila Nhanhá, em Campo Grande. A entrada é gratuita para quem quiser assistir às partidas.

Com informações do Governo de MS.

