Fesmorena 2023: oitava edição do Festival de Música Escolar está com inscrições abertas

O Fesmorena (Festival de Música Escolar) tem a proposta de estender a mão aos jovens apaixonados pelo universo da música. Ele oferece, no dia 28 de outubro, um palco para que estudantes de 7 a 17 anos apresentem suas canções autorais. As inscrições para os interessados podem ser realizadas até 22 de setembro, por meio do site. Os critérios são: estar vinculado a uma instituição de ensino, criatividade e muita vontade de música. A inscrição é gratuita.

“A música tem papel essencial e significativa na vida dos jovens, é uma fonte de grande importância para o desenvolvimento pessoal, social e emocional, além de unir pessoas”, afirma o coordenador do evento e produtor cultural, Daniel Escrivano. Campo-grandense, formado e pós-graduado em comunicação social, ele explica o motivo que o levou a idealizar o projeto: incentivar a vontade artística dos jovens, pois, por vezes, a condição financeira e a falta de acesso tornam- -se obstáculos. Além disso, vem o incentivo à produção cultural do Estado, que é robusta de talentos e que anseiam por palcos. “O nosso papel é de agente na inclusão e diversidade cultural. Esse tipo de evento oportuniza o aluno a explorar e expressar suas habilidades criativas e o Fesmorena é uma iniciativa para os jovens artistas de Mato Grosso do Sul e de toda a comunidade envolvida. A motivação é a liberdade de expressão”.

A música transforma-se em ponte para essas relações pela ligação que proporciona com o próximo, conforme afirma o produtor. Ele relembra os ensinamentos do pai, que o levaram à trajetória de produtor musical e musicista. “Eu cresci acompanhando e aprendendo com meu pai, um dos pioneiros na produção cultural regional; presenciei muitas lições, era um ambiente bem artístico. Com isso, em 1998, iniciei minha trajetória de produção com a banda Versuskén, fazendo importantes trabalhos em palcos de Campo Grande e do interior, aí, a paixão pela produção cultural de Mato Grosso do Sul se intensificou. Foram surgindo, durante o meu caminho, projetos culturais, festivais e shows com importantes artistas locais, como Chalana de Prata, Filho dos Livres, O Bando do Velho Jack, Muchileiros, Jerry Espíndola e Paulo Simões.”

Escrivano ainda acrescenta sobre o percurso, que proporcionou a ele contato com diversos músicos regionais, contribuiu para o conhecimento, com a vontade de levar a arte adiante e a realização do festival. “Essa jornada dedicada à produção me garantiu muita aprendizagem, a ponto de produzir espetáculos do renomado cantor Almir Sater. Agradeço pelas oportunidades que a música me proporcionou, afinal, a cada novo projeto, tenho a chance de aprender e contribuir para a cena artística local. No Fesmorena, a participação pode transformar a vida do aluno de diversas maneiras, impulsionando sua autoconfiança, aprimorando suas habilidades musicais, abrindo portas para novas oportunidades de carreira e criando experiências que serão lembradas para sempre. Essa oportunidade não só contribui para o desenvolvimento artístico do aluno, mas também para seu crescimento pessoal e emocional, um preparo para enfrentar desafios futuros com mais experiência”, acrescenta o produtor

O festival surgiu com o intuito de estimular jovens estudantes a possibilidade de vivenciar novas perspectivas e de desenvolver o seu lado artístico musical. Os limites para composições inscritas não são limitados, no entanto, será selecionado apenas uma música por intérprete. Com o propósito de provocar o imaginário e estimular a criação, as músicas inscritas precisam ser autorais e inéditas, além disso, é de suma importância que o candidato esteja matriculado em escolas públicas ou privadas de Mato Grosso do Sul, pois o incentivo ao estudo é um dos princípios do Fesmorena. São permitidos até 5 integrantes no palco e, caso o candidato opte por banda ou músicos acompanhantes, esses poderão ser maiores de 17 anos, contudo, precisam ser estudantes.

A equipe de jurados será formada por artistas ou músicos profissionais sul-mato- -grossenses que avaliarão, conforme os critérios estabelecidos no regulamento: letra, afinação, ritmo, interpretação, música, harmonia e arranjo. As premiações vão para primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, melhor letra, voto popular e melhor torcida. Os prêmios vão desde troféu até gratificações nos valores de R$ 750,00 a R$ 3.000,00. As avaliações ocorrem em duas etapas, a primeira será no dia 8 de outubro, em que será gravada a canção para concorrer ao prêmio de Voto Popular. No dia 28 de outubro, a segunda apresentação será para a gravação da final no teatro Glauce Rocha. Serão selecionadas 15 músicas inscritas para concorrerem ao Fesmorena.

Natural de Campo Grande, Isadora Bogarim Henriques participou do Fesmorena em 2021 e comenta como o festival, além de transformar sua relação com a música também é um momento que proporcionou amizades e muitos aprendizados. “O festival é simplesmente a melhor forma de se expressar artisticamente, você exibe sua arte para todos, ganha muita visibilidade, experiências e de brinde faz vários amigos na jornada. Minha relação com a música, por exemplo, depois do Fesmorena, tornou-se muito mais séria. Além disso, foi a minha primeira vez cantando uma música autoral no palco e fiz minhas primeiras amizades com músicos de músicas autorais, também. No geral, a experiência de expressar sua arte é ótima e não tem preço nem pódio. Fora isso, ser artista no Mato Grosso do Sul não é fácil, então temos que abraçar as oportunidades que aparecem”, afirma a cantora.

Premiado na edição 2020, Pedro Antônio dos Santos Pereira, de 15 anos, estudante do ensino fundamental, afirma que o festival foi uma experiência de integração ao universo da música, além de ser um acesso ao meio artístico, que é um desafio às classes menos favorecidas. “Antes, eu gostava de tocar e estar entre os músicos amigos do meu pai. Após o Fesmorena, a minha relação com a música se intensificou e eu passei a ser um deles, um músico. O Fesmorena fornece oportunidades para muitas crianças e adolescentes e incentiva a produção para o meio cultural e das artes, pois é tudo muito difícil financeiramente. Foi a partir daí que procurei ficar mais próximo da música e fui convidado a ser músico da Baimi (Banda Musical do Instituto Mirim)”.

Pedro se inscreveu novamente para o festival deste ano e deu mais detalhes sobre sua composição. “O tema da minha inscrição foi trazer visibilidade para as crianças especiais que, muitas das vezes, quando os pais descobrem que terá uma criança especial, o primeiro ato, pode ser, o de abandonar o filho ou é o pai que vai embora, deixando toda a responsabilidade para a mãe, que é guerreira e luta bravamente por seu filho, dando tanto amor e carinho. Ao menos, é o que eu vejo quando observo Elaine, mãe da Mada, a criança que vou homenagear”, explica ele, sobre de onde veio a inspiração.

Vencedora da última edição do festival, Rilary Coronel de Paula, graduanda de direito, aborda a importância do Fesmorena. “O festival é uma oportunidade incrível, principalmente por ser ofertado ao meio estudantil e a divulgação desse tipo de evento incentiva os talentos que nem sempre a instituição de ensino consegue notar e nutrir. Além de ser um espaço de grande aprendizado, pela diversidade musical dos candidatos. Outra ótima iniciativa proporcionada por eles foi o sorteio das aulas de canto. Isso mostra o quanto o pessoal do Fesmorena realmente se importa com a evolução dos participantes” afirma a acadêmica.

O projeto é incentivado pelo edital Reviva Mais 2, da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e Prefeitura de Campo Grande; e conta também com o apoio da prefeitura de Dourados, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Detran, escola Sesi e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), sendo a realização do IDEACP (Instituto Educacional Alexandrina Carlos Pinheiro).

As inscrições para o festival em 2023 podem ser feitas pelo site www.fesmorena.com.br até o dia 22 de setembro. A participação no evento é gratuita. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99243-7931

Por – Ana Cavalcante

