Governo contrata projeto da MS-243 e lança obras para Bonito e Campo Grande

Nesta semana, o Governo de Mato Grosso do Sul liberou o projeto de infraestruturas de Miranda e as novas obras que irão acontecer em Campo Grande e Bonito.

Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o Estado contratou o serviço de elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação da MS-243 – um trecho aproximado 5,70 quilômetros no limite municipal de Miranda e Corumbá. O projeto, que custa de R$ 276,7 mil, vai dizer como deve ser a pavimentação da rodovia e deve ser concluído em um prazo de 150 dias consecutivos.

Para Bonito e Campo Grande, a Agesul, autarquia vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), lançou licitações de obras de infraestrutura urbana, que têm efeito direto no dia a dia da população.

Os dois processos licitatórios buscam selecionar empresas que vão trabalhar na reconstrução do pavimento e na drenagem de águas pluviais no bairro Cohab, em Bonito, e na pavimentação do asfalto e na drenagem nas ruas Francisca Figueiredo, Tristão dos Santos e Gaudiley Brun, no Parque do Lageado, na Capital.

Mais detalhes sobre o projeto da MS-243 e sobre as licitações para as obras em Bonito e Campo Grande podem ser conferidas nas páginas 23, 111 e 112 da edição 11.237 do Diário Oficial do Estado, disponível no link: https://www.spdo.ms.gov. br/diariodoe/Index/Download/ DO11237_09_08_2023.

Com informações do Governo de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.