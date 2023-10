Policiais encontram toneladas de maconha em caminhonete roubada na BR-267

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam mais de 1 tonelada de maconha em uma caminhonete roubaram, ontem (9), na BR-267, em Bataguassu, a 313 quilômetros de

Campo Grande. O motorista até o momento não foi localizado.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais tentaram abordar uma Toyota/Hilux. O condutor não parou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o condutor da caminhonete abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, buscas foram realizadas, porém ele não foi localizado.

Em vistoria na caminhonete, os policiais encontraram tabletes de maconha, que após pesados foram totalizados 1.120 Kg. A equipe também descobriu que a Hilux possuía registro de furto, em Belo Horizonte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu (MS).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.