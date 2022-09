Plantio de soja supera média histórica em Mato Grosso

O plantio de soja em Mato Grosso, que foi iniciado em 16 de setembro, já superou a média histórica dos últimos cinco anos. Atualmente, já foi semeado 1,79% dos 11,8 milhões de hectares previstos para a soja na safra 2022/23. A média histórica para o mesmo período era de apenas 0,25% de área semeada.

Segundo levantamento feito pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o trabalho supera, inclusive, o ritmo do ano passado, quando apenas 1,2% da área destinada à oleaginosa havia recebido as sementes.

Atualmente a região oeste mato-grossense é a mais adiantada no trabalho, com cerca de 3,06% da área já plantada. Na safra 2021/22 na mesma época apenas 2,55% havia sido semeada.

O sudeste ocupa a segunda posição, com 2,67% da área destinada para a soja 2022/23 plantada, acima dos 1,72% da safra antiga.

O médio-norte do Estado já plantou desde o dia 16, 2,09% da área, superando a do ano passado, que atingiu apenas 1,15% da área coberta com sementes.

O noroeste e o centro-sul mato-grossense plantaram 1,68% e 1,28% de suas respectivas áreas de soja. Na safra antiga no mesmo período havia sido apenas 0,64% e 0,65%.

Já as regiões norte e nordeste de Mato Grosso se mostram atrasadas em comparação ao ciclo de 2021/22. Atualmente as áreas trabalharam apenas 0,99% e 0,17% de suas áreas, na safra passada, a região norte já havia semeado 1,06% da área na primeira semana, enquanto a nordeste 0,44%.

Com informações do Canal Rural.

Veja também: PMA resgate filhote de gato silvestre em extinção com sinais de domesticação

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.