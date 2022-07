Divulgado resultado final dos projetos inscritos e selecionados ao Selo Social Prefeitura Amiga da Mulher

Foi divulgado hoje (29) o resultado final dos projetos inscritos e selecionados ao Selo Social Prefeitura Amiga da Mulher no DOE MS (Diário Oficial de Mato Grosso do Sul).

Foram selecionados 16 projetos dos 24 inscritos neste ano. Confira a seguir:

Amambai – Projeto Segurança Menstrual

Batayporã – Grupo De Mulheres “Bem-Estar”

Chapadão do Sul – Programa De Inclusão Profissional de Chapadão do Sul – PROINCSUL e Traçando Novos Caminhos

Corumbá – Projeto Beleza Real e Projeto Defenda-Se

Ivinhema – Programa Recomeço e P.A.M – Protocolo De Atendimento À Mulher

Jardim – Yoga Com Mulheres – Ativando o Poder e o Equilíbrio do Feminino

Maracaju – Bairro Feliz

Naviraí – Mudando Vidas, Realizando Sonhos

Rio Brilhante – Empoderamento De Meninas – Construindo Cidadania; Culinária Brilhante e Projeto Acolhida

São Gabriel do Oeste – Mulheres que Inspiram

Três Lagoas – Café Com Prosa

Já os projetos do Selo Destaque selecionados e que serão apresentados publicamente, foram: Projeto Segurança Menstrual (Amambai); Projeto Paralelas – Traçando Novos Caminhos (Chapadão do Sul); Mudando Vidas, Realizando Sonhos (Naviraí) e Projeto Acolhida (Rio Brilhante).

A divulgação das propostas que foram selecionadas serão apresentadas durante a solenidade pública no dia 01 de agosto no Seminário Estadual Agosto Lilás.

Selo – O Selo Social “Prefeitura Amiga da Mulher” é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

O objetivo do Selo é conhecer, valorizar, divulgar as práticas inovadoras e também programas de enfrentamento à violência contra mulheres.

Além disso, incentivar o empreendedorismo feminino, desenvolvidas pelas Prefeituras Municipais de Mato Grosso do Sul, que possuam OPM (Organismo de Políticas para Mulheres) em sua estrutura administrativa.

O Selo foi instituído pelo decreto estadual nº 14.961, de 8 de março de 2018 e já foram selecionadas 29 propostas, de 15 municípios como: Amambai, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Juti, Ladário, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Verde de MT, Rochedo, Sidrolândia e Tacuru.

