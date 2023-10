Veículos são apreendidos com R$ 500 mil em produtos de descaminho na fronteira

Sete veículos com cerca de R$ 500 mil em produtos contrabandeados foram apreendidos na tarde de ontem (22), próximo ao trevo do Copo Sujo, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento quando policiais da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), avistaram um comboio de sete veículos. Os motoristas foram abordados e durante vistoria, os agentes encontraram diversos produtos de contrabando e descaminho.

Foram encontrados no interior dos automóveis: 35 caixas de cigarros, 2 lotes de secadores de cabelo, 4 lotes de produtos de perfumaria, 3 lotes de relógios de pulso, 6 lotes de óculos, 2 lotes de essência de narguilé, 4 lotes de roupas, 1 lote de bateria de celular, 2 garrafas de água, 1 lote de chumbinho. Foram apreendisos 1 veículo Fiat/Palio, 1 GM/Classic, Fiat/Uno Vivace, 1 VW/Gol, 1 VW/Polo,1 Fiat/Uno Way, 1 GM/Celta.

Os ocupantes dos automóveis foram encaminhados a sede da Defron para prestarem esclarecimentos e na sequência foram liberados. Os veículos e as mercadorias apreendidas foram levadas à Receita Federal do Brasil.

