Em homenagem a Pelé, Conmebol propõe a CBF substituir estrelas por três corações

Na tentativa de realizar uma homenagem a Pelé, a Conmebol propôs a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que substitua três das cinco estrelas sobre o seu escudo por três corações. A indicação seria uma maneira de enaltecer a cidade mineira de Três Corações (MG), onde Pelé nasceu, em 23 de outubro de 1940, referindo aos três mundiais conquistados pelo maior goleador de todos os tempos.

De acordo com o Globoesporte.com, a ideia foi lançada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na manhã de hoje (11), em Doha, durante a inauguração de uma exposição temporária dedicada ao Rei no país que recebe a Copa do Mundo.

“Pelé foi motivo de inspiração. Com ele, nasceu o número 10. A partir daí veio a ambição de outros jogadores. E as comparações. Mas jogadores como Pelé não são comparáveis”, discursou Domínguez.

O espaço é chamado como a “Casa Conmebol” que também tem um espaço dedicado a Diego Armando Maradona.

O vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, disse que a confederação iria “analisar com carinho” a proposta da entidade. De acordo com as regras do estatuto da CBF, alterações no escudo dependem de aprovação da diretoria.

Já o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não compareceu ao evento porque já havia embarcado de Doha para Brasil após eliminação da Seleção nas quartas de finais para a Croácia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.