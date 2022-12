Moradores encontram menina de 2 anos andando sozinha no meio da rua

Uma menina de 2 anos foi encontrada na madrugada de hoje (11), andando sozinha no meio da rua Adilson de Souza Nogueira, no Bairro Paulo Coelho Machado, região sul de Campo Grande. A criança estava de fralda e descalça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança foi encontrada por um morador do bairro por volta das 3h. Ele amparou a criança, e desesperado chegou a bater palmas em algumas casas próximas na tentativa de localizar os familiares, mas sem sucesso.

Em seguida, pegou o celular e entrou em contato com o 190, quando foi orientado a levar a menina até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ainda de acordo com o registro policial, a criança se mostrou tranquila, não chorou e nem apresentou comportamento que indicasse alguma dor ou mal-estar.

Diante dos fatos, os militares realizaram rondas pelo bairro, mas não encontrou ninguém que pudesse identificar a criança. O Conselho Tutelar foi acionado para atender o caso,

O caso foi registrado na Deam como abandono de incapaz.

