Homem é preso após estuprar e manter esposa em carcere privado por semanas

Uma mulher foi resgatada ontem (10), após ficar uma semana em cárcere privado. O marido, de 44 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil acusado de estupro e sequestro. O caso aconteceu no Bairro Acapulco, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Cenário MS, a vítima relatou que ficou trancada em casa pelo marido no dia 3 de dezembro e desde então vinha sendo abusada sexualmente pelo companheiro. Ainda de acordo com o site local, a mulher aproveitou que o marido se distraiu na manhã de sábado e saiu correndo, mas acabou sendo alcançada por ele na Avenida Estrada Uerê.

No momento em que a mulher foi alcançada, ela estava na frente da casa um familiar. O homem pegou ela pelos cabelos e tentou arrastá-la. A mulher começou a pedir socorro, quando os familiares interviu nas agressões chamou a Polícia Militar. O agressor soltou a mulher e fugiu do local.

Os militares foram até residência do agressor e encontraram uma espingarda. A mulher foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil e por volta das 15h, retornou na casa dos familiares. Neste momento, o autor tentou contato novamente com a mulher, e novamente a polícia foi acionada. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos militares.

O agressor foi preso em flagrante e o caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Bataguassu como sequestro, cárcere privado, estupro, vias de fato, posse irregular de arma de fogo, violência doméstica e pertubação do sossego.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.