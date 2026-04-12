Em Goiás, Operário tenta evitar novo tropeço

O Operário entra em campo neste domingo (12), pela Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Crac-GO, em duelo marcado para as 17h (de MS), no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, a 261 km de Goiânia.

Os últimos compromissos da equipe terminaram em empates por 1 a 1 dentro de casa: contra o Betim-MG, no último dia 5, na estreia pela Série D, e diante do Rio Branco-ES, quinta-feira (9), em jogo da Copa Centro-Oeste. Após resultados considerados frustrantes no Jacques da Luz, o Galo tenta reencontrar o caminho das vitórias em um desafio fora de casa.

O técnico Diego Souza sabe que precisa encontrar soluções rápidas para evitar que a equipe repita os mesmos erros dos jogos anteriores. Dentro de campo, o setor ofensivo tem mostrado capacidade de criação, mas ainda peca na eficiência e na tomada de decisão em momentos decisivos. A equipe consegue chegar ao gol adversário, porém precisa ser mais incisiva para ampliar a vantagem quando está à frente no placar.

Um dos destaques recentes é o atacante Alex Choco, que chegou mostrando suas credenciais — foi ele quem fez o gol do Operário no empate com o Rio Branco, o 16º marcado pelo atacante na temporada. A expectativa é que o atual artilheiro do Brasil seja uma das principais armas do time para o confronto diante do Crac, especialmente em um jogo que deve exigir intensidade e precisão nas finalizações.

Por Ricardo Prado

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