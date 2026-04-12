Carreta-baú tomba na MS-040 e interdita trânsito entre Santa Rita do Pardo e Campo Grande

Uma carreta-baú tombou na manhã deste domingo (12) na rodovia MS-040, no trecho que liga Santa Rita do Pardo a Campo Grande, causando a interdição total da via.

De acordo com as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção, o que resultou no tombamento do veículo. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, bloqueando completamente o tráfego nos dois sentidos.

O acidente ocorreu a pouco mais de 30 quilômetros de Santa Rita do Pardo, em um ponto estratégico da rodovia, o que agravou os transtornos para motoristas que trafegavam pela região.

Apesar do impacto e da interdição total da via, até o momento não há registro de vítimas.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Equipes devem atuar no local para remoção do veículo e liberação do tráfego.

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