Mulher é presa com mais de 20 kg de maconha em rodoviária de Corumbá

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã de sábado (11) ao ser flagrada transportando mais de 20 quilos de maconha no Terminal Rodoviário de Corumbá, município localizado a 413 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de trânsito realizava patrulhamento no cruzamento das ruas Antônio João e Porto Carreiro quando avistou a suspeita caminhando em direção à rodoviária carregando três malas — duas grandes e uma pequena.

Ao perceber a presença dos policiais, a mulher demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem já no interior do terminal. Questionada, ela afirmou não possuir as chaves dos cadeados das bagagens e alegou que um homem teria lhe entregado as malas para transporte.

Durante a abordagem, a suspeita estava ao telefone com esse indivíduo, que a orientou a apagar todos os dados do aparelho celular. Em seguida, ela arremessou o telefone no chão, mas o dispositivo continuou funcionando.

Ainda conforme a PM, o homem tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 40 mil via transferência Pix para que a ação fosse interrompida.

Diante da situação, os militares romperam os cadeados das malas e encontraram os tabletes de maconha. A droga totalizou mais de 20 quilos.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada, junto com o entorpecente e o celular, para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com apoio da equipe da Rádio Patrulha III. O caso segue para as providências legais cabíveis.

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