Em entrevista, empresário anuncia que Misto está fora do Estadual Série B

Durante uma entrevista a Rádio Difusora de Três Lagoas, o empresário Antônio Carlos Teixeira, conselheiro do Misto Esporte Clube, disse que o clube não vai participar do Campeonato Estadual da Série B. O motivo da ausência seria por questões relacionadas à documentação e outros desafios que levaram à decisão de não participar nesta edição.

Conforme informações apuradas pelo site Esporte MS, desde o início do planejamento, o Misto enfrentou problemas por conta da regularização documental. Problemas relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao NPS, e à reativação do CNPJ do clube, criaram obstáculos que, somados à burocracia, tornaram inviável a participação do time. Com o início do campeonato próximo e a complexidade dos trâmites, a decisão foi tomada de forma consciente.

“Não temos condições de montar e colocar o time em campo para disputar o campeonato que começa em 15 de outubro. Pediremos à Federação Sul-Matogrossense que compreenda nossa situação, e planejamos retornar forte no próximo ano, contando novamente com o apoio do poder público”, explicou Teixeira durante a entrevista a Rádio Difusora.

O empresário agradeceu o apoio da prefeitura e também do presidente da Câmara, que mesmo sabendo das dificuldades, manifestaram a intenção de apoiar o Misto. O prefeito da cidade chegou a relatar que o Misto é “o filho doente” que merece atenção e investimentos.

Apoio do Governo do Estado

Conforme o site Esporte MS, existe possibilidade de uma parceria entre o governo do estado e o município para reformas no Estádio Madrugadão. Durante a entrevista, o empresário Antônio Carlos, relatou que a reforma do estádio pode ser considerada uma grande potência para fomentar o esporte local.

Futuro do Misto Esporte Clube

Ainda durante a entrevista na Rádio Difusora, o empresário enfatizou que o Misto dará um passo para atrás para dar cinco à frente. Por conta do projeto de reformar o Madrugadão, o prazo de entrega do estádio está dentro do prazo para o clube se estabilizar e iniciar seus planos de voltar ao futebol do Estado.

O Misto pode levar punição?

Conforme apurado pelo site O Estado Online, como o Misto apresentou a intenção de participar do Campeonato Estadual da Série, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), oficializou o nome, mas como o empresário relatou a desistência, o clube não vai poder mais participar de competições oficiais até 2025, pois receberão punições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

