Idoso é executado com tiro na cabeça em frente da residência

Milton Pereira Lima, de 66 anos, foi executado com tiros na cabeça, na tarde de ontem (1), em frente da sua residência em Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande. O autor dos disparos fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

Conforme informações do site Caarapó News, a esposa de Milton ouviu os disparos assim que entrou na residência. Ela relatou à polícia que esteve com a vítima momentos antes de ser morto. Os policiais buscaram ouvir moradores da rua Duque de Caxias, quando foram informados que também ouviram os disparos, mas relataram que não viram o suspeito.

Durante as investigações, a polícia deparou com muito sangue na frente da residência, mas não encontrou nenhuma cápsula. No hospital, os médicos relataram que a vítima tinha uma única perfuração e que o projétil atingiu o osso zigomático esquerdo, percorrendo todo o crânio e transfixando o ouvido direito da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Caarapó.