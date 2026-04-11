Idoso é encontrado em estado grave e com sinais de abandono em Selvíria

Denúncia levou equipes ao local; vítima tinha ferimentos, desnutrição e precisou ser transferida

Um idoso de 83 anos foi socorrido em estado crítico na tarde de sexta-feira (10), em Selvíria, após equipes serem acionadas por uma denúncia de que ele estaria pedindo ajuda durante a noite.

A mobilização envolveu profissionais do Creas, além de uma psicóloga e policiais militares. Ao chegarem ao endereço, os servidores localizaram o homem em uma construção nos fundos do terreno, separado da casa principal.

Segundo o registro da ocorrência, ele estava deitado, sem roupas e com fortes dores. A situação chamou atenção pelo estado físico debilitado em que foi encontrado.

Durante a presença das equipes, familiares que estavam no imóvel da frente negaram qualquer tipo de negligência. Uma mulher de 60 anos se apresentou como responsável pelos cuidados do idoso.

Após o atendimento inicial, ele foi levado para uma unidade de saúde da cidade. A avaliação médica identificou um quadro avançado de desidratação e desnutrição, além de lesões na região abdominal e presença de larvas.

Diante da gravidade, o paciente precisou ser transferido com urgência para o Hospital Auxiliadora.

O caso foi registrado e deve ser apurado pelas autoridades para esclarecer as condições em que o idoso vivia.

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