Em Campo Grande, região do Coophavila 2 ganha espaço com arena modular e praça esportiva

A Praça e Arena Esportiva do Coophavila 2, na região sul de Campo Grande, foi inaugurada na manhã de sábado (5), em cerimônia que reuniu moradores, lideranças comunitárias e representantes do poder público. O espaço integra o programa “MS Bom de Bola”, que pretende entregar 112 arenas como essa por todo o Estado. Serão oito na Capital e o restante em cidades do interior. A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo estadual.`

As arenas modulares têm 25×43 metros e contam com quadra de futebol society, arquibancada e iluminação de LED. A praça entregue junto à arena oferece ainda quadra de areia e academia ao ar livre. Ao todo, oito estruturas semelhantes estão sendo entregues em diferentes bairros da Capital.

A prefeita Adriane Lopes destacou que o novo espaço responde a um pedido antigo da população e valoriza a infância e juventude por meio da prática esportiva. “É um espaço onde as crianças já estão, aos poucos, utilizando. Todas as vezes que passamos por aqui percebemos o quanto a população clamava por esse tipo de estrutura. É uma manhã importante para Campo Grande, mais um dia de entregas construídas com parcerias e resultados visíveis na prática”, afirmou.

Para o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, o esporte é uma ferramenta estratégica para transformar realidades. Ele lembrou o esforço da equipe para finalizar as obras e frisou a importância da articulação entre diferentes esferas de governo. “A maneira mais simples, eficiente e barata de ocupar a cabeça do jovem é por meio da atividade física. E ninguém faz isso sozinho. A partir do momento em que temos união entre Estado, município e comunidade, vamos longe”, disse.

Presidente da Associação de Moradores do Coophavila 2, Ivanildo Soares apontou o impacto positivo que o espaço pode ter no combate às drogas. “São 46 anos de existência do bairro e hoje o que era sonho virou realidade. Quando damos esporte aos adolescentes, tiramos eles de dentro de casa e afastamos das drogas. Agora eles têm quadra, arena e academia ao ar livre”, comentou.

‘Muito mais legal’

Entre os jovens que já aproveitam a nova estrutura está Rafael Davi, de 14 anos. Morador do bairro, ele celebra a chegada da arena como estímulo para o esporte.

“A gente já costumava se reunir para jogar aqui e agora, com uma quadra melhor, vai ser muito mais legal. Eu treino futsal na quadra da minha escola, mas gosto de jogar society com os amigos também.” (MR)