Expogrande 2025 tem bebedouros com água gelada e de graça aos visitantes

A Expogrande 2025 começou e a Águas Guariroba não poderia ficar de fora! Ao todo, cinco bebedouros da concessionária estão instalados no Parque de Exposições Laucídio Coelho com água gelada e de graça para todos os visitantes da feira. Esse é o segundo ano consecutivo da ação em parceria com a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).

“É a qualidade da melhor água do país, de graça para todos que forem aproveitar as atrações da Expogrande neste ano e também para os trabalhadores da feira. A qualidade a gente garante, assim como para toda Campo Grande”, comenta o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Os pontos de hidratação estão sinalizados com LED luminoso com a logomarca da Águas Guariroba. Dois dos bebedouros ficam próximos da entrada da área de shows, um na rua principal de entrada dos visitantes, um ao lado do parque de diversões e outro no espaço de exposição de animais do parque.

“Ao lado da fazendinha e de outras atrações, as crianças e todos nós teremos a parceria da Águas Guariroba, trazendo água para todos os visitantes”, comentou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

