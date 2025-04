Compras parceladas e no atacado ganham força como estratégia de economia nos supermercados

Alternativas garantem desconto de até 15% e caem no gosto dos usuários de cartão de crédito

“Está tudo caro!” Essa é a afirmação de grande parte dos consumidores ao irem ao supermercado. Em meio à inflação dos alimentos, que pressiona o orçamento das famílias, estabelecimentos em Campo Grande têm buscado oferecer alternativas que se tornam aliadas na hora de economizar, como a opção de parcelar as compras, preços mais vantajosos no atacado e ofertas exclusivas para quem utiliza o aplicativo da loja.

Para o diretor regional do Assaí Atacadista, Paulo Fidelis Ribeiro, essas opções não apenas ajudam o consumidor a driblar a inflação, como também podem garantir uma economia de até 15%. “O cartão da loja oferece diversos benefícios. O principal deles é a compra com preço de atacado: a partir de uma unidade, o cliente já paga o valor equivalente ao da compra em maiores quantidades. Com nosso cartão, é possível parcelar as compras de alimentos em até 3 vezes. Também oferecemos o aplicativo Meu Assaí, que permite ao consumidor economizar cerca de 15% nas compras”, explica.

De acordo com o último levantamento do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias, a inflação em março foi de 0,64%, impulsionada principalmente pelos aumentos nos alimentos e combustíveis. Esse cenário tem levado muitos consumidores a optarem pelo parcelamento das compras no cartão de crédito.

O consumidor Ramão Vera conta que, para ele, parcelar as compras no supermercado virou uma forma de manter comida na mesa. “Antigamente, na minha casa, era um absurdo parcelar compra de mercado. A gente comprava em um mês, mas as parcelas continuavam nos meses seguintes. Hoje em dia é diferente. Com o parcelamento, consigo arcar com os custos e não deixo de fazer as compras”, afirma.

Segundo Fidelis, os clientes que baixam o aplicativo do Assaí têm acesso a descontos exclusivos em comparação com quem não utiliza a ferramenta. A rede também oferece condições especiais de parcelamento em datas sazonais, como Páscoa e Natal. “Esses benefícios fazem parte do nosso compromisso de entregar mais economia e praticidade, melhorando a experiência de compra, gerando fidelização e agregando valor à nossa marca”, destaca o diretor.

DICAS DO ESPECIALISTA

Para o economista e professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Odirlei Dal Moro, o parcelamento é uma estratégia válida, desde que o consumidor tenha controle sobre os próprios gastos. “O parcelamento pode ser feito em qualquer situação, desde que haja planejamento. É importante anotar cada compra, manter um controle rigoroso. Parcelar permite diluir os custos e viabilizar compras maiores sem comprometer o orçamento em um único mês”, orienta.

No entanto, ele alerta: “No caso das compras em supermercados, o parcelamento só é vantajoso se estiver dentro do planejamento financeiro familiar. Caso contrário, o consumidor pode pagar mais caro por ter que recorrer ao crédito rotativo, que possui juros altíssimos.”

Diante da dificuldade de fechar o orçamento doméstico, o especialista recomenda que o consumidor priorize produtos básicos e mais baratos. “É importante buscar substitutos com menor custo, optar por marcas mais acessíveis e evitar extravagâncias. A melhor estratégia é ir ao supermercado com uma lista definida e fazer uma boa pesquisa de preços. Infelizmente, a saída tem sido cuidar da renda, reduzir o consumo e focar no essencial”, finaliza.

Suzi Jarde