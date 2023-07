Edição 2024 da Maratona de Campo Grande é confirmada

A terceira edição da Maratona de Campo Grande foi confirmada pela organização para 7 de julho de 2024. Os principais motivos alegados são o clima mais ameno e o visual da cidade nessa época do ano, que receberam elogios dos participantes. A segunda edição aconteceu domingo (2), com a realização das provas de corrida de 7 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona). A largada foi realizada na Cidade da Maratona, nos altos da avenida Afonso Pena. Foram, ao todo, 2.076 inscrições, englobando os três percursos e a corrida kids, sendo 335 desses na maratona, pelo menos o dobro da primeira edição.

O primeiro a cruzar a linha de chegada completou os 7 km em apenas 24 minutos, e o último participante encerrou a maratona com mais de seis horas de prova. (Com assessoria)

