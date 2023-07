Policiais encontram maconha avaliada em R$ 1.6 mil veículo abandonado na MS-156

Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), encontraram ontem (4), mais de 550 kg de maconha, em um veículo abandonado, nas margens da MS-156, em Amambai, a 300 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da PMR, os policiais rodoviários realizavam uma vistoria, quando avistaram um carro abandonado as margens da rodovia. Em vistoria, os policiais encontraram diversos tablets, pesados totalizam 550 quilos, além de invólucros de Skank que pesaram 50 quilos. Segundo a polícia, a droga foi avaliada em R$ 1.624 mil

Diante dos fatos, os entorpecentes e o veículo foram encaminhados a delegacia.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.