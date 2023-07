Judocas sul-mato-grossenses medalham na Finlândia

A seleção brasileira de judô paralímpico mostrou, na segunda-feira (3), mais uma vez, sua força nas categorias de base. Com um grupo formado por oito atletas, cuja média de idade é de 18 anos, o país conquistou sete medalhas, sendo três ouros, uma prata e três bronzes, no Small Country Challenge, um torneio internacional disputado em Lahti, na Finlândia.

As três medalhas de ouro vieram com as meninas: as sul-mato-grossenses Hellen Machado (categoria J2 até 57 kg), e Kelly Barros (J2 acima de 70 kg), além de Millena Freitas (J1 acima de 70 kg). Na categoria J1 até 48 kg, Victória Batista ainda faturou a prata. “Fiz quatro lutas e ganhei as quatro de ippon. Foi minha primeira competição internacional, achei que ficaria muito nervosa e não fiquei nem um pouco. Tenho 18 anos e acabo sempre lutando contra adversárias mais velhas. Foi muito bom”, comemorou Millena.

Já os rapazes que foram os responsáveis pelos bronzes brasileiros no torneio: Danilo Silva (categoria J1 até 73 kg), João Victor Santana (J1 até 60 kg), e o sul-mato-grossense Gabriel Rodrigues (J1 até 60 kg). “Estou muito feliz pela conquista. Acho que, pela minha idade, já ser o terceiro lugar em uma competição de nível mundial com 19 países e eleito o atleta revelação, é muito importante”, destacou Gabriel, de 15 anos, o mais jovem da delegação brasileira.

O único que não medalhou foi Emerson Aguiar (J1 até 73 kg). “O Brasil volta com sete medalhas. Todos com pouca experiência internacional e foram competitivos. Fizemos lutas duras e temos certeza de que eles aproveitarão bastante os treinamentos”, disse o técnico Tibério Maribondo, citando o campo de treinamento queserá realizado no local da competição, nos próximos dias. “Como o evento é destinado a atletas não ranqueados ou com poucos pontos no ranking, alguns países trouxeram atletas que já disputaram até Paralimpiada ou Mundial, mas que não vêm tendo sucesso nas competições. Já dos nossos, quatro estão estreando em competição internacional”, frisou o professor.

Recentemente, parte deste grupo que foi à Finlândia esteve na Colômbia e ajudou o Brasil com cinco medalhas de ouro no Parapan de Jovens, disputado em Bogotá. O judô é uma das modalidades que mais rendeu medalhas ao país na história dos Jogos Paralímpicos: foram 25 ao todo, sendo cinco ouros, nove pratas e 11 bronzes.

[Luciano Shakihama – O ESTADO DE MS]

