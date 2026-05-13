Homem é preso com maconha e cocaína e prejuízo é estimado em R$ 30 mil em Campo Grande

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (13) com quase quatro quilos de maconha e porções de cocaína. O caso aconteceu bairro Caiçara, em Campo Grande.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do Batalhão de Choque.

O suspeito estava sentado próximo à janela da residência quando percebeu a aproximação da viatura. Ao notar os policiais, correu para dentro da casa tentando sair do campo de visão da equipe, o que levantou suspeitas.

Os militares se aproximaram do imóvel e visualizaram porções de drogas sobre a cama do rapaz. Diante da situação, foi dada voz de prisão e determinada a abertura da residência.

Dentro da casa, os policiais encontraram uma balança de precisão, trouxinhas de entorpecentes prontas para venda e seis tabletes de droga escondidos em outro cômodo.

Conforme o registro policial, o homem afirmou que receberia cerca de R$ 200 para armazenar os entorpecentes no imóvel e que utilizaria o dinheiro para pagar contas.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1,1 quilo de cocaína divididos em cinco porções e 3,8 quilos de maconha separados em oito volumes.

Além das drogas, os policiais recolheram um celular e a balança de precisão. O prejuízo estimado ao tráfico foi calculado em cerca de R$ 30 mil.