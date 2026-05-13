Juliano Wertheimer derrota atual presidência e assume o comando da Fecomércio-MS

Com foco no desenvolvimento econômico, Chapa 2 vence a disputa com 8 votos, contra 7 da Chapa 1

Na manhã desta terça-feira (12), foi definido a nova diretoria que dirigirá a equipe da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul). O mandato de 2026 a 2030, teve uma disputa apertada, a Chapa 2 – Renovação, venceu a eleição por 8 votos a 7, finalizando a gestão de Edison Ferreira, que ficou a frente da entidade por 16 anos e tentava a reeleição para um quinto mandato.

O empresário Juliano Wertheimer foi eleito o novo presidente da Federação, além de já seguir a frente da presidência também do Sindha MS (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul.

Essa eleição foi incomum na história da Fecomércio-MS. Nos últimos anos, as disputas vinham sendo realizadas com chapa única, mas desta vez duas candidaturas concorreram ao comando da federação. O resultado foi definido após a contagem dos votos dos representantes dos sindicatos presentes na assembleia.

Juliano Battistel Kamm Wertheimer, afirma que agora a prioridade é olhar para o desenvolvimento econômico do Estado. ” O resultado dessa eleição representa uma vontade de mudança da maioria. Depois de uma gestão de 16 anos contínuos, agora o grupo optou por levar a Federação a uma nova direção. Os rumos agora vão seguir para a União do Comércio de Mato Grosso do Sul, para o desenvolvimento do turismo. Nós vamos buscar uma interlocução maior com o poder público e melhorar as condições para as empresas, tanto as já estabelecidas no Mato Grosso do Sul, que queiram crescer, como empresas de fora do Estado que consigam enxergar o potencial que nós temos e que hoje já é percebido tanto pelo agro como pela indústria, e agora é a vez do comércio também ter o seu destaque, trazendo novos investimentos, gerando novos postos de trabalho e aumentando a riqueza dentro do nosso Estado”. destacou.

Antes da eleição, a candidatura da Chapa 2 chegou a ser registrada com ressalva pela Comissão Eleitoral em razão de questionamentos envolvendo um documento relacionado ao tempo de filiação de um sindicato. Apesar disso, a participação do grupo foi autorizada e a chapa permaneceu na disputa.

Sobre os desafios, Juliano afirma que são muitos e que o trabalho será longo. ” Temos desafios tributários, desafios logísticos, desafios operacionais, fora o apagão de mão de obra. Então, essas são grandes frentes que nós devemos atuar, intensificar a qualificação de mão de obra para o desempenho da atividade profissional e não apenas para o hobby. Então, nós queremos que a mão de obra formada nos anos das nossas escolas realmente cheguem nos postos de trabalho disponíveis no nosso estado”.

A Fecomércio-MS representa sindicatos patronais ligados aos setores de comércio, serviços e turismo em Mato Grosso do Sul, incluindo segmentos como varejo, hospedagem, alimentação, despachantes, asseio e conservação, além de outras áreas empresariais. A federação integra o Sistema Fecomércio-MS e atua na representação institucional dos interesses do empresariado sul-mato-grossense.

Além de Juliano na presidência, a diretoria eleita terá Jairo Jorge Duarte de Rezende como 1º vice-presidente, Renato Hotta Perez como 2º vice-presidente e Antônio Marcos Dalla Valle como 3º vice-presidente. Também integram a vice-presidência Zeony Candido Martins, Jeciara Sales Cabral Bastos e Munir Saad Junior.

A secretaria será composta por Carlos Massashi Ishikawa, Luiz Araldo Araújo Skibinski e Ana Paula Maluf Rabacow. Já a tesouraria terá Edvaldo Cezar Germiniani, João Francisco Fornari Denardi e Rogério Bataglin Kerkhof.

O Conselho Fiscal será formado por Carlos Genoud Neto, Sonia Irma Frainer e Cristiano Rodrigo Permezan, com Renata Nascimento Marangoni Pinto, Guilherme Atsushi Tsukumi e Thiago Queiroz de Rezende como suplentes.

Na delegação confederativa, Juliano Wertheimer e João Francisco Denardi serão os titulares, enquanto Renato Hotta Perez e Antônio Marcos Dalla Valle atuarão como suplentes.

“O grupo caminha para uma direção só, a eleição é apenas um episódio muito curto e agora se inicia uma história de quatro anos, onde nós dirigiremos uma entidade para todos, para os 15 sindicatos, e com um olhar muito atento aos 79 municípios, focando muito no desenvolvimento, no turismo do estado, a união do comércio e a melhora nas condições de desenvolvimento da nossa atividade”, finalizou o novo presidente da Fecomércio-MS.

Por Polyana Vera

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