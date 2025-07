Dupla de MS conquista bronze e vagas em Mundial Sub-18

Estado fica em décimo na classificação geral do Brasileiro na Bahia

Mato Grosso do Sul marcou presença no Campeonato Brasileiro Cadete de Judô, disputado no último fim de semana (28 e 29) em Salvador (BA). Ao todo, 25 atletas de seis escolas do Estado competiram entre os 471 judocas de todo o país.

O Rio de Janeiro dominou o quadro de medalhas individuais, e encerrou o campeonato em primeiro lugar, com três ouros, duas pratas e um bronze. São Paulo ficou em segundo lugar, Rio Grande do Sul em terceiro, seguido por Distrito Federal e Bahia.

No feminino, a grande promessa de Mato Grosso do Sul, Mariana Giachini, do Clube Judô Sakura de Dourados, conquistou a medalha de bronze na categoria até 70 kg e dividiu o pódio com a mineira Bianca Freitas. O ouro ficou com Clarisse Vallim, do Rio de Janeiro, e a prata, com Valentina Demeterco, do Paraná. A judoca ocupava o primeiro lugar no ranking nacional da categoria, mas caiu para a terceira posição, após o campeonato.

Outras sul-mato-grossenses chegaram perto do pódio. Rafaela Silva e Jamilly Aguiar terminaram em quinto lugar na categoria até 57 kg. Jamilly caiu nas quartas de final diante da carioca Gabriela Pereira, que ficou com a prata, enquanto Rafaela parou diante de Sarah Pereira, também do Rio, medalhista de bronze. Na categoria até 63 kg, Mirella Souza também terminou em quinto lugar, após ser superada pela paulista Katharina Agostinho.

No masculino, Gabriel Silva, do mesmo clube de Mariana, conquistou o bronze na categoria acima de 90 kg. O paulista Marcus Rosa dividiu o terceiro lugar com o douradense. Do Paraná, José Pereira ficou com o ouro, o catarinense Nicolas Costa levou a prata.

Também de MS, Kauã Yonaha, na categoria até 50 kg, ficou na quinta colocação, depois de ser derrotado pelo paulista Matheus Nery. André Dodero, outra promessa do esporte estadual e primeiro lugar no ranking nacional da categoria até 55 kg, chegou à semifinal da categoria, mas perdeu para o gaúcho Yuri Pereira, medalhista de prata, fechando em quinto. Henrique Sena, até 81 kg, também disputou vaga na final, mas foi superado pelo carioca Ruan Vasconcelos, que conquistou o ouro.

Na competição por equipes, realizada no domingo (29), o Rio de Janeiro repetiu o domínio. Superou São Paulo por 5 a 2 na decisão pelo ouro. As disputas de bronze deram vitória ao Rio Grande do Sul, que venceu o Paraná por 5 a 2, e a Santa Catarina, que bateu o Distrito Federal por 5 a 3.Mato Grosso do Sul não participou desta disputa.

Por Mellissa Ramos

