SAS acolhe 59 pessoas em situação de rua durante a madrugada mais gelada do ano em Campo Grande

Com a chegada de uma forte onda de frio, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Campo Grande intensificou as ações emergenciais de acolhimento a pessoas em situação de rua entre a noite de segunda-feira (30) e a madrugada desta terça-feira (1º). Ao todo, 59 pessoas foram acolhidas em Campo Grande

As equipes da SAS realizaram 24 abordagens, distribuíram 16 cobertores e encaminharam três pessoas à Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (Uaifa). Outras seis pessoas procuraram abrigo de forma espontânea e três foram levadas pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).

Entre os acolhidos estavam quatro crianças venezuelanas, migrantes em passagem pela cidade, além de sete migrantes adultos, quatro idosos, sete mulheres e 52 homens. Também foram contabilizados dois animais de estimação, que puderam permanecer com seus tutores nos abrigos, conforme as diretrizes humanitárias da secretaria.

Segundo a SAS, as equipes continuam mobilizadas e prontas para atuar durante todo o período de frio, com ações de busca ativa, acolhimento e distribuição de cobertores à população em situação de vulnerabilidade social.

Na manhã desta terça-feira (1º), Campo Grande registrou mínima de 9,7ºC, mas com sensação térmica de apenas 1,4ºC por volta das 6h, devido aos ventos gelados e céu nublado. A frente fria que atinge o Estado é provocada por um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo estável ao longo da semana.

A previsão para os próximos dias na capital é de sol com variação de nuvens, e temperaturas máximas entre 20°C e 24°C. Os ventos devem permanecer moderados a fortes, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, e possibilidade de rajadas ainda mais intensas em pontos isolados.

A SAS reforça o pedido para que a população colabore informando sobre pessoas em situação de rua que precisem de ajuda, por meio do telefone do Seas: (67) 98404-7529, que funciona 24 horas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais