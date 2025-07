Bandeira tarifária continua vermelha em julho com acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh

Consumo médio de energia elétrica em Mato Grosso do Sul é o menor registrado em 12 meses

Em informativo divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na última sexta-feira (27) a continuidade da bandeira tarifária vermelha, no patamar 1, para o mês de julho. O que significa a continuidade do acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Uma análise realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), instituição responsável pelo monitoramento do consumo de energia elétrica no país, Mato Grosso do Sul registrou a menor taxa de consumo dos últimos 12 meses.

Nos primeiros quatro meses de 2025 a média no consumo foi de 193,3 MWm, houve redução no consumo de energia elétrica do sul-mato-grossense a partir de maio quando foi instituída a bandeira amarela. Junho registrou a menor taxa de consumo no MS, com uma média de 149,87 MWm.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a continuidade do cenário de chuvas abaixo da média em todo o país reduz a geração de energia por hidrelétricas.

“Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, explicou a Agência, em nota.

Contenção de gastos

Com o aumento na conta de energia elétrica, consumidores têm buscado maneiras de reduzir os custos no consumo, adotando práticas no dia a dia.

Para a designer Fernanda dos Santos, hábitos como acender as luzes durante o dia não fazem mais parte da sua rotina. “Aqui em casa, a gente tinha o costume de acender as luzes durante o dia, como não tem muita iluminação em alguns pontos durante o dia, então era comum ligar as luzes mesmo estando de dia. Agora que a bandeira ficou vermelha, luz durante o dia nem pensar ou chuveiro no quente só em dias frios mesmo” afirma Fernanda.

Sistema de bandeiras

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Por Gustavo Nascimento

