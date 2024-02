Motorista morre após perder direção, invadir pista e bater em outro veículo

Um motorista identificado como Rubinson Ferreira Lima, de 54 anos, morreu após acidente na Rodovia MS-276, entre os distritos de Indápolis em Dourados e Lagoa Bonita, em Deodápolis, a 253 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações iniciais da mídia local, Rubinson conduzia uma caminhonete Hilux S-10 no sentido Indápolis/Lagoa Bonita, quando perdeu a direção do veículo em uma curva, e bateu em um gol cinza, que vinha na direção contrária.

A caminhonete saiu da pista e capotou várias vezes, parando no meio de uma plantação de milho. O Gol ficou parcialmente danificado e o condutor, homem de 34 anos, não sofreu ferimentos graves. Ele passou por teste do bafômetro, com resultado negativo.

Segundo o motorista do Gol, eles estava conduzindo em velocidade reduzida, pois iria entrar em uma fazenda próxima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados foi acionada, mas a vítima já havia morrido no local. O corpo da vítima permanece em uma funerária de Dourados e, aguarda o transporte para o Instituto Médico Legal (IML).