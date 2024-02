Segunda-feira começa com tempo quente, mas chuva deve marcar semana

O domingo foi marcado por sol forte e tempo quente em Mato Grosso do Sul. Mas a segunda-feira (26) será de tempo nublado e chance de chuva, até mesmo tempestades em alguns pontos. Em Campo Grande, o dia começou com sol entre nuvens.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões norte, central e pantaneira, podem ocorrer pancadas de chuvas e até chuvas intensas devido à grande disponibilidade de calor e umidade no ar, aliando ao avanço de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que avançam nesses locais.

As chuvas fortes podem vir combinadas com raios e ventos de grande intensidade, explica a coordenadora e meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes. A especialista ainda indica que ao longo da semana as temperaturas devem ficar em elevação, e podem chegar aos 40 °C.

“Isso pode acontecer em especial nas regiões norte, Bolsão e leste”, comenta. Já nesta segunda, a previsão dela é que a região sul fique com os termômetros entre os 22 °C e 36°C.

“Nas regiões sudoeste e pantaneira, a temperatura mínima fica em 27°C e a máxima nos 37°C, em especial no município de Porto Murtinho”, completa Valesca. Para o Bolsão, norte e leste, os números variam entre 23ºC e 39ºC. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 23 °C e a máxima de 35°C. A média dos ventos não deve passar dos 60 km/h.