Duelo entre Mbappé e Lewandowski é o destaque da Copa

O segundo dia de jogos pelas oitavas de final da Copa do Catar tem um duelo de craques, o francês Mbappé e o polonês Lewandowski. A partir das 12h (horário de Brasília) deste domingo (4) a França e a Polônia medem forças no Estádio Al Thumama.

A seleção francesa tenta retomar o caminho das vitórias após o revés de 1 a 0 para a Tunísia na última quarta-feira (30), em partida na qual entrou com uma formação alternativa. A expectativa agora é apresentar um bom futebol, especialmente porque contará com as suas principais peças, entre elas Mbappé. O atacante do PSG (França) tem tido uma boa participação no Mundial, sendo inclusive o artilheiro da sua seleção na competição, com três gols.

Mas o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, deixou claro, em entrevista coletiva concedida no último sábado (3), que, mesmo contando com uma estrela do quilate de Mbappé, não pode descuidar de um adversário como a Polônia, que aposta no faro de gol do atacante Lewandowski: “Com esse tipo de jogador, você tem que limitar a influência. Ele usa muito bem o corpo e a menor bola já pode trazer perigo”.

Já o comandante da Polônia, Czesław Michniewicz, tem clareza de que as oitavas de final inauguram uma etapa totalmente nova da competição, que demanda uma nova postura: “Agora estamos fora da fase de grupos, então vamos mudar nossos planos”.

A partir das 16h será a vez de a Inglaterra entrar no gramado no Estádio de Al Bayt, na cidade de Al Khor, para definir seu futuro na competição diante de Senegal. O English Team chega confiante, em especial porque fez a melhor campanha geral na primeira fase da competição, conquistando 7 pontos em três partidas e com saldo de 7 gols.

Porém, a equipe africana mantém a confiança de que pode surpreender na disputa por uma vaga para as quartas. “É importante ver Camarões derrotar o Brasil, a Tunísia vencer a França. Do nosso lado, o recado é que venceremos a Inglaterra. Devemos ter a ambição de poder vencer todos”, declarou o auxiliar técnico da seleção de Senegal, Regis Bogaert. Ele concedeu entrevista no lugar do técnico Aliou Cissé, que apresentou quadro febril.

AGÊNCIA BRASIL