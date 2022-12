Alexandre Ávalo retorna a Procuradoria-Geral da Capital

O ex-procurador de Marquinhos Trad, o advogado e consultor jurídico, Alexandre Ávalo, vai voltar a comandar a Procuradoria-Geral de Campo Grande após sair da prefeitura e não conseguir ingressar como desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O anúncio veio nesta última semana na Capital.

Ávalo é mestre em Direito (UFMS), pós-graduado em Direito Processual (INPG/UCDB), Constitucional (PUC-RJ) e Tributário (PUC-Minas). Professor de Direito Processual e Direito Constitucional (graduação e pós-graduação).

Palestrante e autor de diversos livros e artigos publicados em veículos nacionais: “Novo CPC e o Processo Tributário”, “Novo CPC: Análise Doutrinária”, “Manual de direito processual civil”, “Direito Eleitoral, comentários doutrina e jurisprudência”, “O novo Direito Eleitoral brasileiro”, são alguns dos livros publicados.

