Campeonato de Motocross agita o interior

A cidade de Naviraí, localizada a 370 km da Capital. recebe a disputa de gigantes do motocross que acontecerá na pista do Balneário Municipal e neste domingo acontece a esperada final do campeonato.

Naviraí se tornou referência no esporte com uma pista de padrão internacional. Contudo, está há 12 anos sem receber o evento. “Resgatamos junto aos organizadores locais esse espaço de alto nível e bem localizado para finalizar o calendário do motocross com chave de ouro. Os pilotos e o público podem esperar disputas de tirar o fôlego”, fala Salvador Machado,

presidente da Femems (Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Os últimos detalhes do traçado estão sendo feitos pela entidade junto ao Moto Clube Off-Road de Naviraí com o apoio da Prefeitura Municipal através da GEDEC e da Câmara de Vereadores. “Sabemos que é um esporte que a população gosta e vem assistir com suas famílias, além de fomentar o próprio turismo do município […]. Fica registrado nosso apoio ao

pessoal do motocross para este e futuros eventos”, fala a prefeita Rhaiza Matos em suas redes sociais.

Programação:

Grande Final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Motocross

Naviraí

3/12 (sábado)

Secretaria de provas e vistoria técnica: 9h00 às 17h00

Treinos livres: 13h00 às 15h40

Prova – Pratas da Casa: 16h20

Prova – Intermediária Importada: 16h35

4/12 (domingo)

Treinos livres: 8h00 às 8h50

Provas oficiais: das 10h00 às 14h30