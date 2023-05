Dudu faz o primeiro no ano, e Palmeiras goleia o Goiás fora de casa

O Palmeiras venceu o Goiás na noite deste domingo (7), por 5 a 0, na Serrinha, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu marcaram os gols da partida em Goiânia. Foi o primeiro gol do jogador Dudu no ano.

O Palmeiras controlou o jogo mesmo jogando fora de casa e ainda contou com a expulsão de Lucas Halter para ter um jogador a mais.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a 10 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Goiás segue com três, na 18ª colocação.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando recebe o Grêmio, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 20h, o Goiás visita o Flamengo, no Maracanã. Ambos os jogos valem pela quinta rodada do Brasileirão.

O Palmeiras ditou o ritmo do primeiro tempo. Nos minutos iniciais, o Verdão controlou a bola e buscou esfriar o clima na Serrinha. O gol que abriu o placar veio, mais uma vez, na bola parada.

Após ficar atrás no placar, o Goiás ensaiou uma pressão e chegou a acuar um pouco o adversário. Mesmo assim, nenhuma jogada fez com que Weverton tivesse que trabalhar.

O ímpeto do Goiás novamente foi freado pelo Palmeiras. Apesar de não criar grandes chances, o time paulista teve o controle da bola e se sobressaiu ainda mais depois da expulsão de Lucas Halter.

No começo da etapa final, o Palmeiras foi bastante agudo e conseguiu seu segundo gol. Com a vantagem maior, a equipe paulista ficou mais confortável na partida.

Mesmo sem forçar muito, o time comandado por Abel Ferreira ainda conseguiu completar a goleada se aproveitando de erros da defesa adversária. Acesse também: Operário segura empate fora de casa na estreia da Série D

Com informações da Folhapress