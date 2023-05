Athletico vira sobre o Flamengo e mantém Sampaoli sem vencer no Brasileirão

O Athletico venceu o Flamengo de virada, por 2 a 1, neste domingo (7), pela quarta rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada. O Fla abriu o placar com Gabigol, de pênalti, mas o Furacão reagiu com Vitor Roque e Erick.

O Flamengo engata a terceira derrota consecutiva na Série A e permanece com três pontos. O time de Sampaoli pode até fechar a rodada na zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados.

Sampaoli ainda não venceu com o Flamengo no Brasileirão atual, já que a vitória na primeira rodada, contra o Coritiba, foi sob o comando do interino Mário Jorge. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Goiás, quarta-feira, às 20h, no Maracanã.

Foi a segunda vitória do time de Paulo Turra, que agora tem seis pontos na competição e subiu na tabela de classificação. O Athletico visita o Internacional, no Beira-Rio, às 19h, também na quarta-feira.

Gabigol alcançou Zizinho, nono maior artilheiro da história do Flamengo, com 146 gols. Mas o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo em quatro rodadas. Todos por reclamação. Ele está suspenso e não enfrenta o Goiás. Acesse também: Torcida do Corinthians protesta em CT contra diretoria, medalhões e Luan

Com informações da Folhapress, por Igor Siqueira