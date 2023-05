Operário segura empate fora de casa na estreia da Série D

O Operário estreou na tarde de sábado (7), pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, em Araraquara (SP), empatando em 0x0 com o time da Ferroviária. O próximo compromisso é no próximo domingo (14), às 16h, no Estádio das Moreninhas, contra o XV de Piracicaba.

Antes do embarque para SP, o treinador Celso Rodrigues fez questão de deixar claro que a perda do título sul-mato-grossense para o Costa Rica EC é coisa do passado. "Já viramos a chave em relação ao Estadual. Agora é foco total na estreia do Brasileiro, uma competição totalmente diferente, em uma chave com adversários muito difíceis e sabemos da dificuldade. Apesar disso, nossa expectativa é bem representar o Mato Grosso do Sul e já fazer uma boa estreia", completa.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba