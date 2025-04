Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians e estreia já nesta quarta-feira

O Corinthians confirmou, nesta segunda-feira (28), a contratação de Dorival Júnior como novo técnico da equipe. Aos 63 anos, o treinador assinou contrato com o clube do Parque São Jorge até dezembro de 2026 e fará sua estreia já nesta quarta-feira (30), contra o Novorizontino, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além de Dorival, também chegam ao clube os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso de Rezende. O acerto foi finalizado na última sexta-feira, mas a oficialização só ocorreu após a assinatura do contrato. No domingo (27), Dorival já acompanhava a equipe no Maracanã, onde viu de camarote a goleada de 4 a 0 sofrida pelo Corinthians diante do Flamengo.

Com ampla experiência no futebol brasileiro, esta será a primeira vez que Dorival Júnior comandará o Timão. O treinador já passou por clubes de peso como Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG, somando títulos e campanhas expressivas ao longo da carreira.

Dorival assume com a missão de corrigir o sistema defensivo da equipe, um dos setores mais problemáticos da temporada: o Corinthians já sofreu 33 gols em 29 partidas em 2025. Além da Copa do Brasil, o clube também disputa atualmente o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

A negociação começou na última terça-feira (22), após o Corinthians não conseguir fechar acordo com Tite. O diretor executivo Fabinho Soldado liderou a investida, viajando até Santa Catarina para uma reunião presencial com Dorival. Após a apresentação do projeto esportivo e acerto de detalhes financeiros, a resposta positiva veio no fim da semana.

O último trabalho de Dorival foi à frente da Seleção Brasileira, onde comandou a equipe em 16 partidas, somando sete vitórias, sete empates e três derrotas. Sua passagem chegou ao fim após a eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América e a derrota expressiva para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Agora, Dorival Júnior terá a responsabilidade de reerguer o Corinthians em uma temporada desafiadora e reacender a esperança da torcida alvinegra.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais