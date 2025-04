Governo confirma 2ª edição do Concurso Nacional Unificado com mais de 3 mil vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, nesta segunda-feira (28), a realização da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. O certame oferecerá 3.352 vagas distribuídas entre 35 órgãos federais, com provas marcadas para outubro e dezembro de 2025.

Segundo o governo, a iniciativa representa uma ampliação significativa na oferta de oportunidades no serviço público e marca o início oficial do planejamento do novo concurso. Das vagas ofertadas, 2.180 serão de provimento imediato — sendo 1.672 destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Outras 1.172 vagas formarão o cadastro de reserva, com expectativa de chamadas a curto prazo após a homologação do resultado final, prevista para junho de 2026.

O formato do concurso seguirá o modelo da edição anterior, com a organização de 9 blocos temáticos. O sistema permite que candidatos concorram a diferentes cargos realizando apenas uma única prova objetiva.

Confira o cronograma oficial do CNU 2025:

– Publicação do edital e início das inscrições: julho de 2025;

– Aplicação da prova objetiva (1ª fase): 5 de outubro de 2025;

– Aplicação da prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro de 2025;

– Divulgação do resultado final: fevereiro de 2026;

– Homologação do concurso: junho de 2026.

Entre as principais novidades desta edição está o fim do sistema tradicional de marcação por “bolinhas” nos cartões de resposta. Agora, cada prova contará com um código de barras individualizado, garantindo maior segurança e privacidade na correção dos exames.

O governo também estuda novas medidas para promover a equidade de gênero. Uma das propostas em análise é a concessão de bonificação para mulheres nas fases iniciais do concurso. A mudança foi motivada pelo resultado da edição de 2024, quando, apesar de as mulheres representarem 52% dos inscritos, apenas 41% dos aprovados eram do sexo feminino. Além disso, programas de mentoria devem ser implementados para estimular a participação feminina em áreas como tecnologia e infraestrutura.

A escolha da banca organizadora do CNU 2025 está em andamento e deve ser concluída ainda em abril. Já está confirmado que não haverá edição do concurso em 2026, em razão das limitações impostas pelo calendário eleitoral.

Com informações do SBT News

