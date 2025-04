TJMS lança canal oficial no WhatsApp para divulgar ações e projetos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou um novo recurso para ampliar a divulgação de suas ações e aproximar ainda mais o Judiciário da população. Agora, o órgão conta com um canal oficial no WhatsApp, ferramenta que permitirá ao cidadão acompanhar atualizações institucionais de maneira prática e rápida.

Segundo o TJMS, por meio do novo canal será possível receber informações sobre iniciativas institucionais, campanhas, eventos e demais atividades promovidas pelo tribunal. A plataforma funciona de forma unidirecional, ou seja, os usuários poderão apenas receber as mensagens enviadas pelos administradores do canal, sem a possibilidade de interação direta.

A criação do canal tem como objetivo fortalecer o diálogo com a sociedade, proporcionando uma fonte oficial e segura de informações sobre o Judiciário sul-mato-grossense. “A iniciativa busca tornar mais acessível o acesso a informações relevantes, reforçando o compromisso do TJMS com a transparência e a comunicação direta com a população”, informou o tribunal em nota.

Os interessados em acompanhar as novidades podem acessar o canal do TJMS no WhatsApp por meio deste link aqui.

