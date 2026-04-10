Número 193 fica fora do ar em três cidades de MS e bombeiros divulgam outro contato

Nesta sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informou que o número 193 está temporariamente inoperante em três municípios do Estado. A instabilidade afeta Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia, prejudicando o principal canal de atendimento de emergências nessas localidades.

Para evitar interrupção no atendimento, a corporação disponibilizou um telefone alternativo: (67) 99896-8058. O contato funciona tanto para chamadas quanto via WhatsApp. Os bombeiros não informaram o motivo da falha nem quando o serviço deve ser normalizado.

A orientação é que a população utilize o número provisório em situações de emergência.