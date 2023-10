Despedida do Operário na Série D será no Estádio Sotero Zarate em Sidrolândia

O último jogo do Operário Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série D, contra o Ferroviária (SP), será no Estádio Municipal Sotero Zarate, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, no próximo sábado (22), às 17h. A mudança do local da partida foi por conta da final da Copa Assomasul, agendado para acontecer no estádio Jacques da Luz, no mesmo dia.

Na manhã de hoje, o Operário Futebol Clube soltou uma nota a imprensa explicando sobre mudança para acidade de Sidrolândia.

Acompanhe a nota abaixo:

Diretor-Presidente da FUNESP Odair Serrano de Oliveira autoriza jogo amador da Copa Assomasul no Jacques da Luz dia 22.07, no mesmo dia do último jogo do Galo pela Série D 2023.

A direção Operariana buscou de todas as formas a permanência do jogo no Estádio Jacques da Luz, porém o Presidente da Funesp deu prioridade a um campeonato amador em detrimento a uma competição nacional demonstrando mais uma vez o descaso com o futebol profissional de Campo Grande.

Em virtude dessa proibição por parte da Funesp da realização do jogo entre Operário FC X Ferroviária-SP, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e a diretoria do Operário, busca realizar o seu último compromisso no estádio Sotero Zarate em Sidrolândia às 17h (MS).

A diretoria alvinegra agradece a Prefeita Vanda Cristina Camilo (PP) pela hospitalidade e pronto atendimento aos dois clubes para essa partida de futebol do Campeonato Nacional.

Cel Nelson Antonio

Presidente do Operário FC

14/07/2023

O portal O Estado Online entrou em contato com o Diretor-Presidente da Fundação de Esportes e Lazer de Campo Grande (Funesp), Odair Serrano de Oliveira que culpou o Operário pela falta de organização. “Quando o Operário apresentou os documentos para utilização do espaço, a gente já estava com o estádio agendado para essa data. Já conversei com o presidente do Operário, o questionando porque não pode mudar a de compromissos deles, mas não tomaram nenhuma providência”, relatou o diretor da Funesp.

Questionamos o Odair porque a Copa Assomasul não poderia ser no dia 23 de julho, para não prejudicar agenda do Operário, mas o diretor foi sucinto na resposta. “Para poder fazer isso, tenho que me reunir com todas as equipes participantes. A gente já se organizamos e montamos toda uma estrutura para que o campeonato aconteça no dia 22 no Jacques da Luz. Não temos tempo para uma mudança de data. O Operário, sim, poderia ter agendado bem antes, e ter uma melhor organização”.relatou a reportagem.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Operário, Coronel Nelson Antônio da Silva, que confirmou as tentativas de ter o Estádio Jacques da Luz para o último jogo do Operário na Série D. “No meu ponto de vista achei inadmissível isto. A Copa Assomasul por ser um torneio amador, pode ser em qualquer outro espaço de Campo Grande, buscamos todos os nossos meios, mas infelizmente não conseguimos ter o Jacques da Luz a nossa disposição. A única coisa que me deixa chateado, éque a Funesp teve todos os meios de colocar esse jogo em outro lugar ou até mudar a data, mas faltou bom senso vindo deles”, detalhou.

